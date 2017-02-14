Новости версия для печати В Северном районе Орла спасателям и полицейским пришлось вызволять трехлетнего ребенка из запертой квартиры ЧП случилось на улице Рощинской.



О бедственном положении девочки в экстренные службы сообщили бдительные соседи. Мать бросила дочку на произвол судьбы. Чтобы проникнуть в квартиру, полицейским пришлось прибегнуть к помощи спасателей, которые проникли в квартиру через окно.



Карина Тхаржевская, начальник пресс-службы УМВД РФ по Орловской области: «В присутствии понятых сотрудники полиции вошли в жилище и обнаружили плачущего ребенка. Трехлетняя девочка не испугалась появления такого количества взрослых. Ранее мать ребенка уже привлекалась к административной ответственности, поэтому семья состоит на учете как неблагополучная. Данной категории полицейские оказывают повышенное внимание, чаще проводят профилактические беседы, проверяют бытовые условия, в которых проживает ребенок. К сожалению, такое пристальное внимание полицейских не образумило мать девочки. Об этом свидетельствует не только сам факт оставления несовершеннолетней без присмотра, но и сама обстановка в квартире – беспорядок, антисанитария, включенные бытовые приборы. Ребенка в тот же день поместили в медучреждение, информацию передали в органы опеки». Безответственной матери грозит уголовное обвинение по статье 156 - «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».





Иван Суверин

14 февраля 2017 года







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