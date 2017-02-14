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вторник
14.02.2017
20:42:11
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В орловском Дворце пионеров им. Гагарина расцвели «Веснушки»Под таким солнечным названием там сегодня проходит танцевальный конкурс-фестиваль детских творческих коллективов. Юные таланты съехались со всей области, чтобы показать свое искусство.
Конкурс-фестиваль «Веснушки» проходит раз в два года. Для детских танцевальных коллективов это всегда очень волнительное и ответственное событие. Его ждут, к нему готовятся. Строгое жюри не делает скидок.
В этот раз на фестиваль приехали более 500 участников. Коллективы - самые разные. Среди танцевальных номеров есть современные и стилизованные композиции, сольные выступления и конечно вечно молодой народный танец.
Дворец пионеров им. Гагарина представлял коллектив хореографической студии «Росинка». За успехи в творчестве ему недавно было присвоено звание Заслуженного коллектива народного творчества Орловской области.
На конкурс-фестиваль было представлено 64 композиции в шести номинациях. Окончательные итоги танцевальной феерии будут подведены завтра.
Оксана Гранн
14 февраля 2017 года
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