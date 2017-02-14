Новости версия для печати В Орле прошла встреча с писателем и поэтом Татьяной Грибановой Татьяна Грибанова - признанный и любимый орловский автор. Она выпустила четыре книги, является лауреатом региональных и международных литературных конкурсов.



Татьяна Грибанова всегда с удовольствием встречается с читателями. Ее стихи неизменно находят отклик в сердцах тех, кто любит хорошую, тонкую лирику, родную природу, свой край.

Ирина Гладкова, директор централизованной библиотечной системы г. Орла: «Книги ее действительно чисто русские, язык такой очень близкий нам, орловцам, потому что мы видим русскую деревню, орловские поля, леса. Она сама родилась на Орловщине и, видимо, поэтому ее поэзия и проза так близки нам, орловцам». Татьяна Грибанова - человек разносторонний, она прекрасно рисует, знает иностранные языки, но литература с давних пор, остается главной в ее жизни. Ее прозу и поэзию неоднократно печатали маститые столичные журналы «Наш современник», «Сельская новь», «Московский вестник» и многие другие. Встреча прошла в постоянном диалоге с читателями - Татьяна Грибанова читала стихи, отвечала на вопросы. Сегодня она продолжает руководить литературной студией «Слово» и работает над новой книгой.





Эва Стасюлевич

14 февраля 2017 года







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