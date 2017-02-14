Отдел по взаимодействию со СМИ администрации города Орла возглавил Борис Шариков

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вторник
14.02.2017
20:42:35
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Отдел по взаимодействию со СМИ администрации города Орла возглавил Борис ШариковСегодня на рабочем совещании в администрации города его представил Андрей Усиков.
Борис Борисович Шариков родился в 1968 году в Орле. В 1992 году окончил Орловский государственный педагогический институт (факультет иностранных языков).
Работал корреспондентом в телекомпании «Ва-Банк», затем в отделе по связям с общественностью в Фонде поддержки аграрной реформы «АгроМИР», вел авторскую программу «Вестник АгроМИРа» на областном радио.
В 2002 году защитил диплом о профессиональной переподготовке Московской международной высшей школы бизнеса «Мирбис» по государственному плану подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ (специальность «Менеджмент»).
Борис Шариков возглавлял ООО «Информационное агентство «Вечерний Орел». Участвовал в организации и выпуске многотиражных изданий в предприятиях и организациях областного центра, в частности: «Дормаш», «ОСПАЗ», «Автосельмаш», АККОР и др. С 2004 по 2011 годы — финансовый директор ОАО «Редакция «Просторы России».
До момента назначения в отдел по взаимодействию со СМИ городской администрации занимал должность заместителя редактора «Орловской городской газеты», сообщили в пресс-службе администрации города Орла.
Орловское Информбюро
14 февраля 2017 года
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