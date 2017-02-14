Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


вторник
14.02.2017
20:42:35
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Всё в дом
Такая жизнь
Покупаем орловское
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
НАШИ АКЦИИ
Фотоархив
Новости версия для печати

Отдел по взаимодействию со СМИ администрации города Орла возглавил Борис Шариков

Сегодня на рабочем совещании в администрации города его представил Андрей Усиков.

 Борис Борисович Шариков родился в 1968 году в Орле. В 1992 году окончил Орловский государственный педагогический институт (факультет иностранных языков).

Работал корреспондентом в телекомпании «Ва-Банк», затем в отделе по связям с общественностью в Фонде поддержки аграрной реформы «АгроМИР», вел авторскую программу «Вестник АгроМИРа» на областном радио.

В 2002 году защитил диплом о профессиональной переподготовке Московской международной высшей школы бизнеса «Мирбис» по государственному плану подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ (специальность «Менеджмент»).

Борис Шариков возглавлял ООО «Информационное агентство «Вечерний Орел». Участвовал в организации и выпуске многотиражных изданий в предприятиях и организациях областного центра, в частности: «Дормаш», «ОСПАЗ», «Автосельмаш», АККОР и др. С 2004 по 2011 годы — финансовый директор ОАО «Редакция «Просторы России».

До момента назначения в отдел по взаимодействию со СМИ городской администрации занимал должность заместителя редактора «Орловской городской газеты», сообщили в пресс-службе администрации города Орла.


Орловское Информбюро
14 февраля 2017 года

 


На главную страницу


© 2002−2017 Интернет-издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-47756 от 8 декабря 2011 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта