Новости версия для печати Андрей Усиков будет добиваться сокращения охранных зон вокруг памятников в Орле Сегодня на совещании в мэрии он прокомментировал своё вчерашнее заявление, озвученное на планёрке у губернатора.



По словам Андрея Усикова, сами памятники никто трогать не будет. Никаких сносов и переносов их в другое место не предполагается. Вопрос касается лишь охранной зоны, которая сейчас распространяется на 200 метров от объектов культуры. Глава городской администрации отметил, что из-за этого затягивается решения ряда вопросов, к примеру с развитием застроенных территорий. Приступить к работе во многих местах подрядчикам мешает федеральное законодательство.





Также глава городской администрации отметил, что нынешнее положение дел иногда просто обезоруживает ряд муниципальных предприятий, которые, в случае необходимости, не могут приступить к аварийным или ремонтным работам, потому что их нужно проводить как раз в охранной зоне памятников.





Антон Киселёв

14 февраля 2017 года







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