Новости версия для печати Ученики орловского лицея № 22 подарили книги пациентам НКМЦ им. Круглой Сегодня - международный день дарения книг. Праздник книгодарения - молодой, отмечают его с 2012 года. В этом году орловцы присоединились к первому всероссийскому проекту «Дарите книги с любовью».



Появлением в календаре дня книгодарения, который отмечается 14 февраля, весь мир обязан создательнице сайта детской книги, американке Эмми Бродмур. Празднику - 5 лет, в этом году в Орле зародилась новая традиция - дарить книги с любовью.



Сегодня в гости к маленьким пациентам онкологического отделения клинического медцентра имени Круглой пришли школьники, которые провели в своих домашних библиотеках ревизию. Свои книги они подарили больнице.

Марат Хархардин, заместитель директора лицея № 22 г. Орла: «В основном это детские книги. Это Заходер, Барто, русские сказки, народные сказки. Есть и «Таинственный остров» - для старших школьников». По данным социологов, у большинства детей в развивающихся странах нет собственных книжек, треть британских малышей тоже лишена ярких страниц. Россия уже много лет в ТОП-10 самых читающих стран мира. А пациентам онкологического отделения нужно чуть больше внимания, чтобы победить недуг.

Иван Фисюн, заведующий отделением онкологии, гематологии и аллерго-иммунологии НКМЦ им. З.И. Круглой: «Есть некая ситуация отчужденности, когда ты заболеваешь серьезным заболеванием, когда ты находишься в стенах лечебного учреждения, о тебе все забывают. Мы очень благодарны 22-му лицею за то, что у нас такое плодотворное сотрудничество. Нашей дружбе два года, как и нашему отделению». Пациенты больницы точно знают: с болезнью они обязательно справятся. Ведь в книжках добро всегда побеждает зло. Улыбки, общение, смех – лучшее лекарство.





Надежда Невматулина

14 февраля 2017 года







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