Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


вторник
14.02.2017
20:42:20
Новости
Все новости
Видео
Скоро в Орле

Программы передач
"Россия"
"Россия 24"
"Радио России. Орёл"
Трансляции

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Пьедестал
Провинциалы
Пульс
Парк культуры
Всё в дом
Такая жизнь
Покупаем орловское
Солдаты России
Мобильный репортёр
Прокурорский надзор
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Кавказский дневник
Города Воинской Славы
Аграрный вопрос
Слово о вечном
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Орловщина
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Краеведение
География
Прокуратура Орловской области комментирует

О нас
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
НАШИ АКЦИИ
Фотоархив
Новости версия для печати

Ученики орловского лицея № 22 подарили книги пациентам НКМЦ им. Круглой

Сегодня - международный день дарения книг. Праздник книгодарения - молодой, отмечают его с 2012 года. В этом году орловцы присоединились к первому всероссийскому проекту «Дарите книги с любовью».

Появлением в календаре дня книгодарения, который отмечается 14 февраля, весь мир обязан создательнице сайта детской книги, американке Эмми Бродмур. Празднику - 5 лет, в этом году в Орле зародилась новая традиция - дарить книги с любовью.

Сегодня в гости к маленьким пациентам онкологического отделения клинического медцентра имени Круглой пришли школьники, которые провели в своих домашних библиотеках ревизию. Свои книги они подарили больнице.
Марат Хархардин, заместитель директора лицея № 22 г. Орла: «В основном это детские книги. Это Заходер, Барто, русские сказки, народные сказки. Есть и «Таинственный остров» - для старших школьников». 
По данным социологов, у большинства детей в развивающихся странах нет собственных книжек, треть британских малышей тоже лишена ярких страниц. Россия уже много лет в ТОП-10 самых читающих стран мира. А пациентам онкологического отделения нужно чуть больше внимания, чтобы победить недуг.
Иван Фисюн, заведующий отделением онкологии, гематологии и аллерго-иммунологии НКМЦ им. З.И. Круглой: «Есть некая ситуация отчужденности, когда ты заболеваешь серьезным заболеванием, когда ты находишься в стенах лечебного учреждения, о тебе все забывают. Мы очень благодарны 22-му лицею за то, что у нас такое плодотворное сотрудничество. Нашей дружбе два года, как и нашему отделению».
Пациенты больницы точно знают: с болезнью они обязательно справятся. Ведь в книжках добро всегда побеждает зло. Улыбки, общение, смех – лучшее лекарство.


Надежда Невматулина
14 февраля 2017 года

 


На главную страницу


© 2002−2017 Интернет-издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-47756 от 8 декабря 2011 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта