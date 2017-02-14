Сегодня «Волонтеры Победы» приводили в порядок сквер и памятник воинам-интернационалистам

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вторник
14.02.2017
20:42:40
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Сегодня «Волонтеры Победы» приводили в порядок сквер и памятник воинам-интернационалистам15 февраля здесь пройдет традиционный митинг памяти.
Матери, потерявшие сыновей, вдовы, сослуживцы погибших ребят возложат цветы к мемориалу на Наугорском шоссе. Волонтеры уверены, что в этот день ничто не должно омрачать минуту памяти. Не должно быть снежных сугробов на таком важном для очень многих месте.
В 28 военных конфликтах и локальных войнах участвовали около 10 тысяч наших земляков. Более тысячи были награждены орденами и медалями. Трое - стали Героями Советского Союза, шестеро – героями России. В списке погибших – 188 имен орловцев.
Татьяна Напольских
14 февраля 2017 года
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