Новости версия для печати Сегодня «Волонтеры Победы» приводили в порядок сквер и памятник воинам-интернационалистам 15 февраля здесь пройдет традиционный митинг памяти.



Матери, потерявшие сыновей, вдовы, сослуживцы погибших ребят возложат цветы к мемориалу на Наугорском шоссе. Волонтеры уверены, что в этот день ничто не должно омрачать минуту памяти. Не должно быть снежных сугробов на таком важном для очень многих месте.



В 28 военных конфликтах и локальных войнах участвовали около 10 тысяч наших земляков. Более тысячи были награждены орденами и медалями. Трое - стали Героями Советского Союза, шестеро – героями России. В списке погибших – 188 имен орловцев.





Татьяна Напольских

14 февраля 2017 года







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