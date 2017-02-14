Новости версия для печати Сегодня днем произошел пожар в Заводском районе Орла Сообщение о возгорании поступило на пульт региональной службы спасения в 13.30.



К месту ЧП выехали подразделения трех городских пожарных частей. По адресу Кромской проезд, 4 загорелось кирпичное складское помещение, где торговали бакалейными изделиями. Огонь успел охватить кровлю постройки. Благодаря оперативным действиям спасателей очаг возгорания удалось быстро локализовать и исключить распространение пожара.



Как сообщил зам. начальника отдела надзорной деятельности по г. Орлу УНД ГУ МЧС России по Орловской области Вадим Илюшечкин, исключается криминальная направленность, поскольку заведующим складом находился на рабочем месте, и все произошло на его глазах.



Пока наиболее вероятной в Госпожнадзоре считают техническую причину возгорания. Конкретизировать ее предстоит экспертам испытательно-пожарной лаборатории.



При пожаре никто не пострадал, материальный ущерб устанавливается.





Иван Суверин

14 февраля 2017 года







На главную страницу





