Новости версия для печати Орловские студенты приняли участие в молодежном флэшмобе «Жить» Больше 500 учащихся вузов и ссузов областного центра присоединились к всероссийской акции.



На стадионе имени Ленина в Орле молодые люди выстроились в слово «ЖИТЬ» - в знак неравнодушия к социальным проблемам.



Подробности смотрите в 20:45 в программе «Вести-Орёл» на телеканале «Россия».





Надежда Невматулина

14 февраля 2017 года







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