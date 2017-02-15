Новости версия для печати 15 февраля – День памяти воинов-интернационалистов Сегодня в 11 часов у памятника участникам локальных войн и военных конфликтов на Наугорском шоссе состоится торжественный митинг, посвященный Дню памяти воинов-интернационалистов



10 тысяч орловцев принимали участие в различных военных конфликтах и локальных войнах. Из них трое – Герои Советского Союза, шестеро – Герои России. Прочих наград орловцы завоевали больше тысячи. Наибольшие потери жители нашего региона понесли в Афганистане – там погибли 73 человека, и в Чечне - оттуда не вернулся 101 орловец.



Обращаем внимание автомобилистов на то, что с 6 до 12 часов в районе проведения митинга будет запрещена стоянка автомобилей.





Ольга Селиверстова

15 февраля 2017 года







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