Новости версия для печати Сегодня продолжатся рейды ДПС по поиску нарушителей правил перевозки детей Согласно ПДД перевозка детей допускается при условии обеспечения их безопасности с учетом особенностей конструкции транспортного средства.



Особые условия перевозки касаются всех детей младше 12 лет. Тех родителей, которые не заботятся о безопасности, ждет наказание штрафом. Его размер на сегодняшний день – 3000 рублей. Это средняя цена детского автомобильного кресла.





Ольга Селиверстова

15 февраля 2017 года







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