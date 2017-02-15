Новости версия для печати Сегодня – день детей, больных раком В этот день в Орле пройдет несколько мероприятий.



Театр «Свободное пространство» организовал благотворительную акцию по сбору игрушек и наборов для творчества, которые после представления будут переданы ребятам, проходящим лечение в отделении онкологии медцентра им. Круглой. Кроме того, сегодня проходит и акция «Музыка добрых сердец». В 17.30 в институте культуры начнется благотворительная ярмарка. А в 18.30 там же прозвучит гала-концерт с участием известных музыкантов Орла, а также фолк-дуэта «Пара Лель».





Ольга Селиверстова

15 февраля 2017 года







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