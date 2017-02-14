Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Большевики и меньшевики? В рядах орловских коммунистов раскол.



- Жить во имя любви. Орловские студенты устроили флеш-моб.



- Призрачная помощь. Земледельцы обсудили субсидии, которые не могут получить.



- Берегите самое дорогое. Полицейские провели масштабный рейд по наличию детских кресел.



- Ничто не должно омрачать митинг памяти. Волонтеры Победы привели в порядок сквер воинов-интернационалистов.





Вести-Орёл

14 февраля 2017 года







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