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Орловские фермеры: «Слова поддержки так и остались словами»

Орловские фермеры, председатели различных крестьянских и подсобных хозяйств возмущены: если раньше аграрии ощущали поддержку от властей, то сейчас – нет. Ещё в прошлом году взятые кредиты на развитие компенсировались субсидиями, часть процентов заменяли деньгами, то в 2017 году всё изменилось. Субсидий нет, но есть льготные кредиты под 5%. Только их не получить.

Сначала было 7 гектаров, теперь - больше тысячи. Фермерское хозяйство Владимира Стебакова всегда ставят в пример. Он производит 20 тысяч тонн картофеля в год. Не только для Орловщины, но и для Крыма, Донбасса и даже Казахстана. Несмотря на такие объёмы, без кредитов не обходится. Собирался и в этот раз для посевной взять льготный заём.
Владимир Стебаков, председатель крестьянско-фермерского хозяйства: «То, что обещал нам президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, - пятипроцентный кредит, пока что ни один фермер не получил. И уже была озвучено Россельхозбанком, что, якобы, денег уже нет. Как нам объяснили, на сегодняшний день все практически выбрал «Парторг», Банк «Авангард», и, по-моему, «Знаменский CГЦ».
К Владимиру Ивановичу приехали и другие фермеры, которые столкнулись с такой же проблемой. Созвали и представителей областной власти. Сельхозпроизводитель рассказывает о своих успехах и о том, что на свои собственные деньги развиваться сейчас практически невозможно.
Владимир Стебаков, председатель крестьянско-фермерского хозяйства: «Есть вся необходимая техника, три единицы куплено за собственные средства, две находится в кредите».
Картофелехранилище уже наполовину пустое. Хотя с продажей идёт не всё так гладко. Слишком много вырастили картофеля, девать его некуда, стоимость оттого и низкая. Впрочем, деньги в хозяйстве Стебакова делают и на том, что продавать нельзя. К примеру, мелкие клубни картофеля идут на крахмал, который изготовляет Шаблыкиной крахмальный завод.
 
Выращивает Владимир Стебаков не только картофель, но и зерновые культуры. В этом году планировал часть земель отдать под гречиху. Пока не спешит - не ясно, поддержит ли государство.
Леонид Музалевский, председатель орловского Областного Совета народных депутатов: «К великому сожалению, сегодня Минсельхоз взял направление на поддержку крупных сельхозтоваропроизводителей. Мы должны вместе с правительством Орловской области разработать механизмы для того, чтобы мы находили все инструменты поддержки».
Областной совет уже на заседании комитета решал, как помочь всем фермерам. В итоге пришли к выводу: нужно обращаться к председателю правительства страны. Обсудить это планируют уже на ближайшей сессии Облсовета.





Алина Чабан
15 февраля 2017 года

 


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