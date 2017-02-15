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среда
15.02.2017
13:11:21
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Орловские фермеры: «Слова поддержки так и остались словами»Орловские фермеры, председатели различных крестьянских и подсобных хозяйств возмущены: если раньше аграрии ощущали поддержку от властей, то сейчас – нет. Ещё в прошлом году взятые кредиты на развитие компенсировались субсидиями, часть процентов заменяли деньгами, то в 2017 году всё изменилось. Субсидий нет, но есть льготные кредиты под 5%. Только их не получить.
Сначала было 7 гектаров, теперь - больше тысячи. Фермерское хозяйство Владимира Стебакова всегда ставят в пример. Он производит 20 тысяч тонн картофеля в год. Не только для Орловщины, но и для Крыма, Донбасса и даже Казахстана. Несмотря на такие объёмы, без кредитов не обходится. Собирался и в этот раз для посевной взять льготный заём.
К Владимиру Ивановичу приехали и другие фермеры, которые столкнулись с такой же проблемой. Созвали и представителей областной власти. Сельхозпроизводитель рассказывает о своих успехах и о том, что на свои собственные деньги развиваться сейчас практически невозможно.
Картофелехранилище уже наполовину пустое. Хотя с продажей идёт не всё так гладко. Слишком много вырастили картофеля, девать его некуда, стоимость оттого и низкая. Впрочем, деньги в хозяйстве Стебакова делают и на том, что продавать нельзя. К примеру, мелкие клубни картофеля идут на крахмал, который изготовляет Шаблыкиной крахмальный завод.
Выращивает Владимир Стебаков не только картофель, но и зерновые культуры. В этом году планировал часть земель отдать под гречиху. Пока не спешит - не ясно, поддержит ли государство.
Областной совет уже на заседании комитета решал, как помочь всем фермерам. В итоге пришли к выводу: нужно обращаться к председателю правительства страны. Обсудить это планируют уже на ближайшей сессии Облсовета.
Алина Чабан
15 февраля 2017 года
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