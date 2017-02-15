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Орловцев приглашают на фотовыставку «Отзовитесь, добрые сердца!»

Организатором выставки выступает управление социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации Орла. На фотографиях - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

Выставка уже стала традиционной для нашего города. За пять лет экспозиция была представлена на разных площадках. Но самое главное – многие дети, смотрящие с фотографий, обрели семьи. Ведь в сердце каждого такого ребёнка живет мечта найти близких людей. И главная задача взрослых – сделать эту мечту реальностью. На это надеются и организаторы выставки, и её автор-фотограф Ирина Самарина.

Открытие состоится сегодня, 15 февраля, в 18:30. Затем в 19 часов на большой сцене театра покажут спектакль по повести Александра Грина «Алые паруса». Артисты посвятят его детям – воспитанникам детских домов и интернатов.