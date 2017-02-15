Орловский тренер Ольга Бахарева получила награду от главы государства

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среда
15.02.2017
13:11:23
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Орловский тренер Ольга Бахарева получила награду от главы государстваПрезидент орловской федерации художественной гимнастики и первый тренер Чемпионки Европы Юлии Бравиковой Ольга Бахарева стала заслуженным работником физкультуры.
Указ об этом Владимир Путин подписал в конце января. Напомним, Ольга Бахарева – отличник физической культуры России, Почётный работник образования РФ, лучший педагогический работник Орловской области, удостоена гранта губернатора региона. В профессии – свыше 25 лет.
Евгения Костомарова
15 февраля 2017 года
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