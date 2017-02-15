В Орловской области изменится порядок социальных выплат для работающих граждан

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среда
15.02.2017
13:11:17
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В Орловской области изменится порядок социальных выплат для работающих гражданТеперь перечислять их сотрудникам предприятий и организаций будут не в бухгалтерии, а через Фонд социального страхования.
Выплачиваться пособия будут работникам напрямую - на лицевой счет в банке или по почте. Изменения ступят в силу с 1 июля текущего года. Они уже действуют в 20 регионах нашей страны.
Нововведение в Фонде объясняют тем, что в последнее время стали поступать жалобы на невыплату пособий работодателями из-за сложного финансового положения или простого нежелания. Чтобы избежать таких случаев, Орловская область переходит на прямые выплаты.
Новый порядок коснется пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также – по уходу за ребенком. При этом способы получения и оформления листка нетрудоспособности не меняются, и документ будет также предоставляться по месту работы. Новый порядок не повлияет ни на размер пособий, ни на методику их расчета.
Юлия Сулим
15 февраля 2017 года
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