Новости версия для печати «Музыка добрых сердец» зазвучит сегодня в Орловском институте культуры Благотворительная акция пройдёт уже в пятый раз, традиционно – в день Сретения Господня и во Всемирный день онкобольных детей.



О том, кому предстоит помочь в этот раз, рассказала известная православная певица, организатор фестиваля Наталья Куприянова: «Две девочки у нас, два адресата. С совершенно разными диагнозами. Одной всего полтора годика, зовут её Лиза Сенцова, у неё нейробластома. А вторая девочка – ей 4 годика, она из Новосибирска, зовут её Арина Бутакова. Она уже проходит лечение: ей нужна пересадка стволовых клеток – трансплантация костного мозга». О том, кому предстоит помочь в этот раз, рассказала известная православная певица,: «Две девочки у нас, два адресата. С совершенно разными диагнозами. Одной всего полтора годика, зовут её Лиза Сенцова, у неё нейробластома. А вторая девочка – ей 4 годика, она из Новосибирска, зовут её Арина Бутакова. Она уже проходит лечение: ей нужна пересадка стволовых клеток – трансплантация костного мозга». Принять участие в акции может любой желающий. Вход – свободный. Начало концерта – в 18:30. Перед этим (с 17:30) в холле института культуры будет работать Благотворительная ярмарка.





Татьяна Курбатова

15 февраля 2017 года







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