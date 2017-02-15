В картинной галерее А.И. Курнакова прошла творческая встреча с художницей Татьяной Костыриной

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среда
15.02.2017
13:11:27
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В картинной галерее А.И. Курнакова прошла творческая встреча с художницей Татьяной КостыринойТатьяна Костырина приехала в Орел с Дальнего Востока. Теперь она творит здесь.
По словам художницы, орловская осень ее поразила.
Картины Татьяны Костыриной – это и пейзаж, и портрет, и натюрморт. Но все объединяет одно – цветопередача. Художница признается – любимый цвет – красный. Потому очень часто ее полотна – это буйство красок. А еще она пишет картины небольшого формата. Но впечатления от этого не портится. Наоборот, ощущение тихого разговора со зрителями. Последние, кстати, заметили, еще одну особенность творчества Татьяны. Небо на ее пейзажах неповторимо.
На прошедшей творческой встрече, каждый смог задать свой вопрос художнице, затем был организован мастер-класс. Так что домой зрители, кроме впечатлений, унесли и свои картины.
В ближайшую субботу, 18 февраля, в галерее А.И. Курнакова (Салтыкова-Щедрина, 3б) состоится встреча с художником Юрием Мухиным. Начало мероприятия в 13.00. Вход свободный.
Ольга Борисова
15 февраля 2017 года
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