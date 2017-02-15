Новости версия для печати В картинной галерее А.И. Курнакова прошла творческая встреча с художницей Татьяной Костыриной Татьяна Костырина приехала в Орел с Дальнего Востока. Теперь она творит здесь.



По словам художницы, орловская осень ее поразила. Татьяна Костырина: «Когда я увидела осень, я была удивлена. Если сравнивать природу, те же березы, но совершенно другие». Картины Татьяны Костыриной – это и пейзаж, и портрет, и натюрморт. Но все объединяет одно – цветопередача. Художница признается – любимый цвет – красный. Потому очень часто ее полотна – это буйство красок. А еще она пишет картины небольшого формата. Но впечатления от этого не портится. Наоборот, ощущение тихого разговора со зрителями. Последние, кстати, заметили, еще одну особенность творчества Татьяны. Небо на ее пейзажах неповторимо. Татьяна Костырина: «Небо - оно в картинах несет смысловую часть, привлекает взгляд человека. Если вспомните Куинджи и других художников, смотришь - и сразу на небо взгляд, а потом уже на всю картину». На прошедшей творческой встрече, каждый смог задать свой вопрос художнице, затем был организован мастер-класс. Так что домой зрители, кроме впечатлений, унесли и свои картины. В ближайшую субботу, 18 февраля, в галерее А.И. Курнакова (Салтыкова-Щедрина, 3б) состоится встреча с художником Юрием Мухиным. Начало мероприятия в 13.00. Вход свободный.





Ольга Борисова

15 февраля 2017 года







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