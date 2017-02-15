Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:40 на телеканале «Россия».



- Горячая ночь в мастерской матрасов. Эксперты устанавливают причину пожара. Факт самовозгорания отвергли.



- «Продовольственная безопасность» – в кредит, под высокий процент. Кроме как на себя, рассчитывать земледельцам не на кого?



- Уроки добра. Орловские школьники собрали и передали книги малышам из онкологического отделения.



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Вести-Орёл

15 февраля 2017 года







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