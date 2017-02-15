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В Орле горел цех по производству матрасов

Минувшим вечером пожарную охрану вызвали на территорию предприятия Всероссийского общества слепых. На улицу Васильевскую выехали сразу 4 пожарных расчета.

 Повышенный ранг пожару был присвоен сразу. Производственное здание на Васильевской пустует почти целиком, за исключением одного помещения, где и расположился небольшой цех. В нем изготавливали и восстанавливали матрасы. Именно здесь и возник очаг возгорания.
Вадим Илюшечкин, заместитель начальника отдела надзорной деятельности по г. Орлу УНД ГУ МЧС России по Орловской области«По прибытии пожарных подразделений наблюдалось задымление в здании, расположенном на территории Общества слепых. В ходе проведения разведки было установлено, что на втором этаже произошло загорание цеха по производству матрасов».
Предприниматель, арендующий помещение, на момент возгорания работал в мастерской, и даже пытался тушить огонь своими силами.

Поиски причин пожара первоначально зашли в тупик. Относительно предпосылок ЧП арендатор помещения ничего пояснить не смог. Один из матрасов загорелся сам собой, утверждал мужчина.

Поскольку остальные производственные помещения в здании пустуют, ущерб, причиненный  пожаром, можно считать минимальным.

Инспекторы напоминают предпринимателям: надзорные каникулы, объявленные для них, вовсе не повод забывать о пожарной безопасности.
Вадим Илюшечкин, заместитель начальника отдела надзорной деятельности по г. Орлу УНД ГУ МЧС России по Орловской области: «Мы разбираемся, была ли здесь проверка. Хотелось бы напомнить представителям малого и среднего бизнеса о необходимости соблюдать хотя бы элементарные правила пожарной безопасности
Свои потери предпринимателю еще предстоит подсчитать. Не исключено, что с него же за последствия пожара спросит и собственник помещения.


Иван Суверин
15 февраля 2017 года

 


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