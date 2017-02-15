В Орле горел цех по производству матрасов

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среда
15.02.2017
17:12:19
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В Орле горел цех по производству матрасовМинувшим вечером пожарную охрану вызвали на территорию предприятия Всероссийского общества слепых. На улицу Васильевскую выехали сразу 4 пожарных расчета.
Повышенный ранг пожару был присвоен сразу. Производственное здание на Васильевской пустует почти целиком, за исключением одного помещения, где и расположился небольшой цех. В нем изготавливали и восстанавливали матрасы. Именно здесь и возник очаг возгорания.
Предприниматель, арендующий помещение, на момент возгорания работал в мастерской, и даже пытался тушить огонь своими силами.
Поиски причин пожара первоначально зашли в тупик. Относительно предпосылок ЧП арендатор помещения ничего пояснить не смог. Один из матрасов загорелся сам собой, утверждал мужчина.
Поскольку остальные производственные помещения в здании пустуют, ущерб, причиненный пожаром, можно считать минимальным.
Инспекторы напоминают предпринимателям: надзорные каникулы, объявленные для них, вовсе не повод забывать о пожарной безопасности.
Свои потери предпринимателю еще предстоит подсчитать. Не исключено, что с него же за последствия пожара спросит и собственник помещения.
Иван Суверин
15 февраля 2017 года
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