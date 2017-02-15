Денег в региональной казне стало на 302 млн. рублей больше

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среда
15.02.2017
17:12:23
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Денег в региональной казне стало на 302 млн. рублей большеНа профильном комитете Облсовета обсудили, на что направят субсидии.
На 25 млн. рублей увеличиваются расходы на инфраструктуру в муниципальных образованиях области, поддержку некоммерческих организаций и восстановление воинских захоронений. Как сообщила руководитель департамента финансов Орловской области Елена Сапожникова, дополнительные средства получат и еще три направления.
Это обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием - 211 миллионов рублей. Субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские хозяйства – 59,3 миллиона рублей, и реализация федеральной целевой программы устойчивого развития сельских территорий – развитие газификации, водоснабжения, сети плоскостных спортивных сооружений – 16,1 млн. рублей.
А вот 14 млн. рублей, которые были выделены предприятиям АПК, властям придется вернуть в федеральный бюджет, по условиям договора. Все поправки депутаты должны согласовать на февральской сессии Облсовета.
Надежда Невматулина
15 февраля 2017 года
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