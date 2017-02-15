Новости версия для печати Старец Илий провел праздничную службу в одном из храмов Орловской области Сегодня большой православный праздник – Сретение Господне. Службы прошли во всех православных храмах.



Сретение - встреча в храме младенца Иисуса со старцем Симеоном. Верующие в этом событии видят глубокий смысл, ведь Господь сам пришел к людям, чтобы даровать им прощение и спасение.



Сегодня праздничную службу в храме поселка Вятский Посад возглавил схиархимандрит Илий. Храм начали возводить по благословению старца Илия год назад. Летом купола освятил Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Планируется, что кроме храма здесь будет самый крупный в Центральном регионе Православный Центр, в составе которого будут церковно-приходская школа, духовная семинария, ремесленные мастерские. А на освящение всего этого комплекса планируют еще раз пригласить Патриарха. Такими планами поделился губернатор, который присутствовал на праздничной службе.





Татьяна Напольских

15 февраля 2017 года







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