Новости версия для печати С 2013 года Фонд капремонта Орловской области собрал более 1 млрд. 300 млн. рублей Капремонт и проблемы реализации программы в регионе, вопросы предоставления коммунальных услуг и оплата за общедомовое имущество – все это сегодня обсуждали парламентарии региона.



Комитет по строительству и ЖКХ прошел на выезде. Площадкой для встречи и дискуссии стал «Орелагропромстрой». Больше всего у народных избранников вопросов и предложений к региональному Фонду капремонта.



С 2013 года региональный Фонд собрал более 1 млрд. 300 млн. рублей. Активными неплательщиками в Орловской области по-прежнему остаются муниципальные образования. В плане на 2016-2017 годы - ремонт 143 домов и замена 79 лифтов.



Привлекать общественность к контролю за капитальным ремонтом и усилить работу с подрядчиками по выполнению ими гарантийных обязательств - эти и другие инициативы депутаты обсудят уже на ближайшей сессии.





Надежда Невматулина

15 февраля 2017 года







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