С 2013 года Фонд капремонта Орловской области собрал более 1 млрд. 300 млн. рублей

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среда
15.02.2017
17:12:29
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С 2013 года Фонд капремонта Орловской области собрал более 1 млрд. 300 млн. рублейКапремонт и проблемы реализации программы в регионе, вопросы предоставления коммунальных услуг и оплата за общедомовое имущество – все это сегодня обсуждали парламентарии региона.
Комитет по строительству и ЖКХ прошел на выезде. Площадкой для встречи и дискуссии стал «Орелагропромстрой». Больше всего у народных избранников вопросов и предложений к региональному Фонду капремонта.
С 2013 года региональный Фонд собрал более 1 млрд. 300 млн. рублей. Активными неплательщиками в Орловской области по-прежнему остаются муниципальные образования. В плане на 2016-2017 годы - ремонт 143 домов и замена 79 лифтов.
Привлекать общественность к контролю за капитальным ремонтом и усилить работу с подрядчиками по выполнению ими гарантийных обязательств - эти и другие инициативы депутаты обсудят уже на ближайшей сессии.
Надежда Невматулина
15 февраля 2017 года
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