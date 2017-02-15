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К концу 2017 года в Орловской области будут работать пять многофункциональных центров прикладных квалификаций

Такими планами поделились в Департаменте образования области. Пока в регионе функционирует всего три центра: они готовят специалистов для медицины, сельского хозяйства и промышленности. За прошлый год они подготовили и переобучили 3 тысячи специалистов.

 МФЦ прикладных квалификаций начали появляться в регионах после соответствующего Указа Президента России. В Орле крупнейшим на данный момент является центр при медколледже. За прошлый год через него прошло около 2000 специалистов. Самые популярные курсы – сестринское дело. В этом году руководство центра планирует внедрить ещё одну специальность - паллиативная помощь. Обучившиеся ей будут ухаживать за теми, кто неизлечим.
Татьяна Жилецкая, руководитель многофункционального Центра прикладных квалификаций: «Это могут быть онкологические заболевания, ВИЧ-инфекция на последней стадии, психиатрические заболевания, такие как болезнь Альцгеймера, где больше требуется уход за пациентом. В объёме 144 часов мы планируем обучать медицинских работников со средним образованием».
Всего сейчас в Орле работает три многофункциональных центра прикладных квалификаций - медицинского профиля, промышленного и сельскохозяйственного. Работают они по следующей схеме: из департаментов поступает госзадание – подготовить столько-то специалистов определенной профессии, работодатели и центры занятости отправляют туда слушателей, которые приступают к обучению, а затем полученные знания подтверждают на экзамене. Планируется, что в этом году МФЦ прикладных квалификаций станет больше.
Алексей Волобуев, начальник управления профессионального образования и воспитательной работы Департамента образования Орловской области: «К 2018 году мы планируем создать ещё два центра на территории нашего региона. Это будет центр транспортного профиля на базе Орловского автодорожного техникума, и будет создан центр строительного профиля на базе Орловского реставрационно-строительного техникума». 
Получить здесь специальность и повысить квалификацию могут все желающие. Правда, те, кто обратится лично, оплачивать курсы будут уже самостоятельно. Стоимость будет зависеть от выбранной специальности.


Антон Киселёв
15 февраля 2017 года

 


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