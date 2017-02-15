Новости версия для печати 29 дорожно-транспортных происшествий было зарегистрировано на территории Орловской области за минувшие сутки Пятеро человек получили телесные повреждения.



Как рассказала старший инспектор группы пропаганды батальона ГИБДД по Орловской области Наталья Дудина, 14 февраля в 12 часов дня в Залегощенском районе на 40-м километре автодороги Орёл-Ефремов водитель, управляя автомобилем «Рено Логан», выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем также «Рено Логан». С последующим столкновением этого «Рено» с автомобилем «Фольксваген». В результате ДТП пассажир второго автомобиля «Рено» (женщина) получила телесные повреждения и была госпитализирована.



14 февраля в 18:30 водитель, не имеющий права управления транспортным средством, управлял автомобилем «ВАЗ-2199», и при осуществлении разворота на 33-м километре автодороги Орёл-Брянск-Смоленск допустил столкновение с автомобилем «МАН». В результате ДТП водитель и два пассажира автомобиля «ВАЗ-2199» получили телесные повреждения и были госпитализированы.



ГИБДД так же напоминает, что сегодня сотрудники ДПС продолжат выявлять водителей, нарушающих правила перевозки детей.





Татьяна Курбатова

15 февраля 2017 года







На главную страницу





