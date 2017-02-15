29 дорожно-транспортных происшествий было зарегистрировано на территории Орловской области за минувшие сутки

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среда
15.02.2017
17:12:32
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29 дорожно-транспортных происшествий было зарегистрировано на территории Орловской области за минувшие суткиПятеро человек получили телесные повреждения.
Как рассказала старший инспектор группы пропаганды батальона ГИБДД по Орловской области Наталья Дудина, 14 февраля в 12 часов дня в Залегощенском районе на 40-м километре автодороги Орёл-Ефремов водитель, управляя автомобилем «Рено Логан», выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем также «Рено Логан». С последующим столкновением этого «Рено» с автомобилем «Фольксваген». В результате ДТП пассажир второго автомобиля «Рено» (женщина) получила телесные повреждения и была госпитализирована.
14 февраля в 18:30 водитель, не имеющий права управления транспортным средством, управлял автомобилем «ВАЗ-2199», и при осуществлении разворота на 33-м километре автодороги Орёл-Брянск-Смоленск допустил столкновение с автомобилем «МАН». В результате ДТП водитель и два пассажира автомобиля «ВАЗ-2199» получили телесные повреждения и были госпитализированы.
ГИБДД так же напоминает, что сегодня сотрудники ДПС продолжат выявлять водителей, нарушающих правила перевозки детей.
Татьяна Курбатова
15 февраля 2017 года
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