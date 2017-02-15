Администрация Орла готовится к февральским праздникам

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среда
15.02.2017
17:12:25
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Администрация Орла готовится к февральским праздникамУже на следующей неделе горожане отметят День защитников Отечества и Масленицу.
Для обеспечения общественного порядка во время массовых мероприятий планируется задействовать около 150 сотрудников полиции. Будет пересмотрена расстановка постов и маршрутов ППС. Наряды будут максимально приближены к местам проведения праздников.
Информацию о сбоях в работе систем жизнеобеспечения, возможности возникновения чрезвычайных ситуаций, террористических угроз и т. п. можно сообщать в Единую дежурно-диспетчерскую службу управления по безопасности администрации города Орла по телефонам 42-22-12 и 43-37-35, сообщили в пресс-службе администрации города Орла.
Орловское Информбюро
15 февраля 2017 года
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