Новости версия для печати Администрация Орла готовится к февральским праздникам Уже на следующей неделе горожане отметят День защитников Отечества и Масленицу.



Для обеспечения общественного порядка во время массовых мероприятий планируется задействовать около 150 сотрудников полиции. Будет пересмотрена расстановка постов и маршрутов ППС. Наряды будут максимально приближены к местам проведения праздников.



Информацию о сбоях в работе систем жизнеобеспечения, возможности возникновения чрезвычайных ситуаций, террористических угроз и т. п. можно сообщать в Единую дежурно-диспетчерскую службу управления по безопасности администрации города Орла по телефонам 42-22-12 и 43-37-35, сообщили в пресс-службе администрации города Орла.





Орловское Информбюро

15 февраля 2017 года







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