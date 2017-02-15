Утверждено обвинительное заключение в отношении жителя села Шахово, подозревавшегося в совершении пьяного ДТП со смертельным исходом

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среда
15.02.2017
17:12:34
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Утверждено обвинительное заключение в отношении жителя села Шахово, подозревавшегося в совершении пьяного ДТП со смертельным исходомЕсли вина фигуранта будет доказана, ему может грозить от 2-х до 7-и лет лишения свободы.
Из материалов уголовного дела известно, что обвиняемый, будучи в состоянии опьянения, управлял автомобилем «Лада Гранта» и двигался по автодороге М-2 в направлении поселка Кромы. У села Салтыки он допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с «Ладой» 15-й модели, водитель которой погиб на месте.
Иван Суверин
15 февраля 2017 года
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