Новости версия для печати Сегодня детский писатель и поэт Андрей Слоников встретится с юными орловцами Песни на слова Андрея Слоникова можно услышать на детском канале «Карусель» в передачах «Мы идем играть!» и «В гостях у Витаминки». Он выпустил несколько сборников детских стихов. Поэт печатается в журналах «Знай-ка», «Мурзилка», «Оранжевое солнце», в виртуальных журналах: «Солнышко», «Вундеркинд».



В Орле состоятся три встречи с Андреем Слониковым. Первая - начнется в 9 часов утра. Она пройдет в библиотечно-информационном центре на улице Московской. Уже через два часа поэта будут ждать в библиотеке им. Крылова, а в 14:30 писателя будут встречать в библиотеке им. Горького.





Ольга Селиверстова

16 февраля 2017 года







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