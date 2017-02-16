Сегодня детский писатель и поэт Андрей Слоников встретится с юными орловцами

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четверг
16.02.2017
12:59:29
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Сегодня детский писатель и поэт Андрей Слоников встретится с юными орловцамиПесни на слова Андрея Слоникова можно услышать на детском канале «Карусель» в передачах «Мы идем играть!» и «В гостях у Витаминки». Он выпустил несколько сборников детских стихов. Поэт печатается в журналах «Знай-ка», «Мурзилка», «Оранжевое солнце», в виртуальных журналах: «Солнышко», «Вундеркинд».
В Орле состоятся три встречи с Андреем Слониковым. Первая - начнется в 9 часов утра. Она пройдет в библиотечно-информационном центре на улице Московской. Уже через два часа поэта будут ждать в библиотеке им. Крылова, а в 14:30 писателя будут встречать в библиотеке им. Горького.
Ольга Селиверстова
16 февраля 2017 года
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