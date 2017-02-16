Новости версия для печати Роструд напомнил о графике дополнительных выходных дней в феврале и марте На следующей неделе работающие будут отдыхать четыре дня.



Связано это с празднованием 23 февраля. Рабочая неделя будет короткой: трудиться гражданам предстоит с понедельника по среду включительно.



А вот 8 марта россиянам удастся отдохнуть только один день. Но, поскольку этот праздник выпадает на среду, рабочая неделя будет разделена на две равные части.





Татьяна Курбатова

16 февраля 2017 года







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