Роструд напомнил о графике дополнительных выходных дней в феврале и марте

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четверг
16.02.2017
12:59:26
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Роструд напомнил о графике дополнительных выходных дней в феврале и мартеНа следующей неделе работающие будут отдыхать четыре дня.
Связано это с празднованием 23 февраля. Рабочая неделя будет короткой: трудиться гражданам предстоит с понедельника по среду включительно.
А вот 8 марта россиянам удастся отдохнуть только один день. Но, поскольку этот праздник выпадает на среду, рабочая неделя будет разделена на две равные части.
Татьяна Курбатова
16 февраля 2017 года
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