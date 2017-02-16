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четверг
16.02.2017
12:59:37
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Сегодня пройдет финал областного литературного конкурса "Самый внимательный читатель"Конкурс проводился в два этапа: первый – муниципальный (в районах и городах); второй – областной.
Финалистам предстоит дать письменные ответы на вопросы по роману Фёдора Достоевского "Братья Карамазовы". Будут предложены два варианта заданий по 40 вопросов. Победителя определят по наивысшему количеству набранных баллов.
Организаторы конкурса "Самый внимательный читатель" – областная научная универсальная публичная библиотека, Институт развития образования, региональные комитеты профсоюзов работников культуры, народного образования и науки.
Финал пройдёт в универсальном зале библиотеки имени Ивана Бунина 16 февраля в 11 часов.
Евгения Костомарова
16 февраля 2017 года
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