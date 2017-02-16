Новости версия для печати Орловский Роспотребнадзор выявил четыре торговые точки, которые выставили на прилавки одеколон, попавший под временные ограничения Запрещенные к торговле товары были выявлены в ходе очередного контрольно-надзорного мероприятия.



Всего было выявлено 40 единиц таких товаров, их общий объем – почти 3,5 литра. На виновных лиц составлены протоколы об административном правонарушении. Кроме того, вновь были выявлены факты продажи стеклоомывающих жидкостей с повышенным содержанием метанола.



Веденный временный запрет и регулярные проверки уже дают свои результаты: в этом году отмечено значительное сокращение случаев отравление алкоголем - с 21 до 7. Летальным исходом закончились два из них, против прошлогодних 14-ти.





Ольга Селиверстова

16 февраля 2017 года







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