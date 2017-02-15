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Сегодня в Орле состоялся митинг памяти воинов-интернационалистов

К скверу воинов-интернационалистов пришли вдовы, матери, потерявшие детей, сослуживцы героев. Они возложили цветы к мемориалу, посвященному погибшим в локальных войнах и в военных конфликтах.

 Уже после Великой Отечественной на полях сражений сложили головы более 150 орловских парней. Среди них те, кто выполнял свой долг за пределами страны, кто восстанавливал Конституционный строй на территории России. Сегодня – их день памяти. Чтобы память о них жила, и подвиг их не померк, ежегодно проходят митинги, посвящённые Дню памяти воинов-интернационалистов.
Евгений Борзёнков, председатель Орловской региональной организации общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане: «Мы должны помнить тех воинов, которые отдают свою жизнь, свою честь, исполняют свой воинский долг в любых конфликтах. Был ли это Афганистан, был ли это Мозамбик, была ли это Чечня…».
После Великой Отечественной войны советские и российские воины участвовали в 28 различных военных конфликтах. Среди орловцев – это 10 тысяч человек. Живые сегодня почтили память погибших, возложив цветы у памятника участникам локальных войн и военных конфликтов.

Более 1000 орловцев, прошедших горячие точки, были награждены орденами и медалями. Трое стали Героями Советского Союза, один из них - посмертно. Шестеро орловцев стали Героями России, четверо из них – посмертно.


Антон Киселёв
15 февраля 2017 года

 


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