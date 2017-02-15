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Орловские студенты приняли участие в фестивале «Музыка добрых сердец»

Сегодня во многих странах мира отмечается день детей, страдающих онкологическими заболеваниями. В крупных российских городах проходят благотворительные акции адресного характера, когда средства собираются для малышей, которым помощь требуется немедленно. На улицы Орла сегодня тоже вышли добровольцы.

 Десант волонтеров высадился в районе памятника Ермолову и на Комсомольской улице. 90 студентов Орловского государственного университета, не жалея, тратят свое личное время, пытаясь помочь ребятишкам, которые нуждаются в срочном лечении.

Волонтеры провели на улицах города три часа. Конкретной суммы собрать не планировалось. Вся надежда - на милосердие и доброту горожан.

Эта благотворительная прогулка - только часть акции межрегионального фестиваля «Музыка добрых сердец». Сегодня запланированы еще благотворительная ярмарка, и большой концерт, который начнется в институте культуры в 18.30. Средства, собранные артистами, тоже предназначаются детям. Адресаты акции в этом году подопечные благотворительного фонда «Счастливый мир» Анна Бутакова и Лиза Сенцова.


Эва Стасюлевич
15 февраля 2017 года

 


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