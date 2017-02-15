Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- У каждого своя «встреча с Богом». Службу в Храме Сретенья Господня сегодня вёл старец Илий.



- Вписано в память Афганским ветром и Кавказскими горами.



- Капремонт по-орловски. Как его сделать не наказанием, а благом для жителей?



- По зову души. «Команда доброты» сегодня вышла на улицы Орла.



- История настоящей любви Леонида Андреева.





Вести-Орёл

15 февраля 2017 года







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