Новости версия для печати Вторая волна простуд и гриппа возвращается в Орел Вместе с ней возвращается и карантин в школы.



Два класса в школе №52, и четыре класса в школе №23 с 15 февраля прервали занятия на неделю, сообщил начальник городского управления образования Александр Шатохин.





Татьяна Напольских

16 февраля 2017 года







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