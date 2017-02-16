В Орле отметили Всемирный день православной молодежи

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четверг
16.02.2017
12:59:31
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В Орле отметили Всемирный день православной молодежиВ календаре этот праздник появился больше полувека назад. Во многих городах страны проводят Сретенские балы, в Орле же праздник решили сделать спортивным. На Знаменской богатырской заставе штурмовали крепость и показывали удаль молодецкую. Бороться с импровизированным неприятелем приехали даже богатыри из Сербии.
Первый на Орловщине праздник православной молодежи начали с молитвы. Ну а после - с божьей помощью – в бой.
На русской земле этот праздник решили встретить и братья-славяне из Сербии. Четверть века в Белграде существует братство витязей и богатырей «Свибор». Уже несколько лет сербского воеводу с Орлом связывает дружба.
Знаменская богатырская застава – это ожившая история. Для самых маленьких – бои на мягких топорах и булавах, детям постарше – в руки – острые мечи.
Москва, Брянск, Тула, Курск – все богатырские «флаги» были в гостях у нас. Сохранять традиции и культуру – то главное, зачем они ввязываются в бой, хоть и не настоящий.
Православную молодежь Орловщины уже 2 года объединяет «Богоявленская семья», на их счету сотни волонтерских акций, собранные вещи для детей и нуждающихся. День православной молодежи они считают своим профессиональным праздником.
Те, кто пришел на праздник, бока помяли изрядно, а звон булатный слышно было во всей округе. Но главное – все они здесь, на Знаменской заставе, вспомнили историю православного народа.
Надежда Невматулина
16 февраля 2017 года
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