Новости версия для печати В Орле отметили Всемирный день православной молодежи В календаре этот праздник появился больше полувека назад. Во многих городах страны проводят Сретенские балы, в Орле же праздник решили сделать спортивным. На Знаменской богатырской заставе штурмовали крепость и показывали удаль молодецкую. Бороться с импровизированным неприятелем приехали даже богатыри из Сербии.



Первый на Орловщине праздник православной молодежи начали с молитвы. Ну а после - с божьей помощью – в бой. Первый на Орловщине праздник православной молодежи начали с молитвы. Ну а после - с божьей помощью – в бой. На русской земле этот праздник решили встретить и братья-славяне из Сербии. Четверть века в Белграде существует братство витязей и богатырей «Свибор». Уже несколько лет сербского воеводу с Орлом связывает дружба. Радивое Радулович, воевода Русско-Сербского братства витязей и богатырей «Свибор» (Сербия): «Много лет мы делаем добрые дела и в Сербии, и в России. Мы организовывали разные рыцарские турниры, богатырские бои, походы». Знаменская богатырская застава – это ожившая история. Для самых маленьких – бои на мягких топорах и булавах, детям постарше – в руки – острые мечи. Москва, Брянск, Тула, Курск – все богатырские «флаги» были в гостях у нас. Сохранять традиции и культуру – то главное, зачем они ввязываются в бой, хоть и не настоящий. Александра Радулович, участница Русско-Сербского братства витязей и богатырей «Свибор» (Сербия): «Не надо забывать свою историю и культуру, надо передавать это через поколения. Потому что народ без культуры – это не народ». Александр Павлов, главный воевода Знаменской богатырской заставы: «Под лозунгом «Единением и любовью спасемся», под лозунгом Сергия Радонежского перед Куликовской битвой, мы должны объединиться все вместе - и стар и млад». Православную молодежь Орловщины уже 2 года объединяет «Богоявленская семья», на их счету сотни волонтерских акций, собранные вещи для детей и нуждающихся. День православной молодежи они считают своим профессиональным праздником. Евгений Борисов, руководитель молодежного православного движения «Богоявленская семья»: «День православной молодежи зародился в русском православном зарубежье в середине 20 века и в 2012-м Священный синод уже утвердил его на территории России». Те, кто пришел на праздник, бока помяли изрядно, а звон булатный слышно было во всей округе. Но главное – все они здесь, на Знаменской заставе, вспомнили историю православного народа.









Надежда Невматулина

16 февраля 2017 года







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