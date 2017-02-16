За минувшую неделю в поликлиники Орла обратилось около 3 тысяч орловцев

|
четверг
16.02.2017
18:15:31
|
|
За минувшую неделю в поликлиники Орла обратилось около 3 тысяч орловцевДети в возрасте до 14-ти лет составляют 65%.
При этом, как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, порог заболеваемости не превышен.
Сегодня шесть классов в школах областного центра закрылись на карантин. Это два класса в школе № 52, и четыре класса в школе № 23. Занятия там прерваны на одну неделю - до 22 февраля. Сделано это для того, чтобы не увеличивать число заболевших школьников.
Кроме Орла, на карантине закрылись отдельные классы еще четырех школ - в Орловском районе и Ливнах. И полностью закрыты две школы в Залегощенском и Орловском районах.
Татьяна Напольских
16 февраля 2017 года
На главную страницу
|© 2002−2017 Интернет-издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-47756 от 8 декабря 2011 года. Учредитель - ФГУП "ВГТРК". E-mail редакции info@ogtrk.ru. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта