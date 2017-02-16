Новости версия для печати За минувшую неделю в поликлиники Орла обратилось около 3 тысяч орловцев Дети в возрасте до 14-ти лет составляют 65%.



При этом, как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, порог заболеваемости не превышен. Сегодня шесть классов в школах областного центра закрылись на карантин. Это два класса в школе № 52, и четыре класса в школе № 23. Занятия там прерваны на одну неделю - до 22 февраля. Сделано это для того, чтобы не увеличивать число заболевших школьников. Кроме Орла, на карантине закрылись отдельные классы еще четырех школ - в Орловском районе и Ливнах. И полностью закрыты две школы в Залегощенском и Орловском районах.





Татьяна Напольских

16 февраля 2017 года







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