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Облсовет: «Орловской области необходима система по контролю за медицинскими препаратами»

Причина смертности от последствий применения некачественных лекарств вышла на четвертое место после сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии, и гибели от травм. И поэтому контроль за медицинским контрафактом стал одной из главных тем выездного профильного комитета орловского Областного Совета народных депутатов.

 Усилить работу в данном направлении и не допускать попадания некачественных лекарств на прилавки и в медучреждения – задача, которую уже ставил губернатор. Но пока ситуация складывается не совсем «здоровая».
Михаил Михейкин, руководитель территориального органа Росздравнадзора по Орловской области: «Росздравнадзором по Орловской области проведено 83 контрольных мероприятия в сфере обращения лекарственных средств в медицинских, социальных, аптечных и иных организациях Орловской области. Более 156 нарушений выявлено в 36 проверках. Доля организаций, в которых установлены нарушения, составляет 90 процентов».
Проанализировав полученные данные, в Росздравнадзоре вывели типичные нарушения, которые встречаются чаще всего. Это несоблюдение условий хранения и сроков годности препаратов. Также в «топе» - ненадлежащий контроль качества. И именно поэтому на заседание комитета пригласили представителей медицинских учреждений.
Анатолий Крючков, председатель комитета по здравоохранению, социальной политике и взаимодействию с общественными объединениями Облсовета: «Мы пригласили многие лечебно-профилактические учреждения, потому что контроль за лекарственными средствами, в общем-то, начинается с уровня медицинских учреждений. Чтобы наладить систему, чтобы это было действительно системой контроля за эффективностью лекарственных средств в каждом лечебно-профилактическом учреждением. Чтобы были выделены ответственные лица, чтобы строго велась документация, чтобы своевременно подавалась информация в орган, который занимается контролем эффективности лекарственных средств».
Таким образом, в регионе разрабатывается целая система по контролю за медицинскими препаратами.


Вадим Багринцев
16 февраля 2017 года

 


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