Новости версия для печати Инспекторы управления надзорной деятельности МЧС усилили профилактическую работу Это связано с непростой пожарной обстановкой, которая сложилась в Орле в последние дни.



Противопожарный минимум прошли служащие вневедомственной охраны Росгвардии. Инспекторы пожарного надзора призвали коллег-правоохранителей максимально повысить бдительность при несении службы.

Вадим Илюшечкин, зам. начальника отдела надзорной деятельности по г. Орлу УНД ГУ МЧС России по Орловской области: «В любой чрезвычайной ситуации, в любой непонятной ситуации, даже пусть это вызов ложный будет, за это ничего вам не будет, пусть показалось вам, что посторонний запах где-то, либо легкое задымление, либо где-то там дым вы увидели, набрать телефон пожарной охраны. Желательно, набрать телефон 101». Аналогичные занятия состоялись в районных администрациях. Встретились инспекторы и с директорами школ, здесь пожарные сделали акцент на предотвращение детской шалости с огнем.





Иван Суверин

16 февраля 2017 года







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