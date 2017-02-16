Новости версия для печати За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 37 ДТП Пострадавших и погибших нет.



Как рассказала старший инспектор группы пропаганды батальона ГИБДД по Орловской области Наталья Дудина, за прошедшие сутки в ежедневных рейдовых мероприятиях сотрудниками ГИБДД было выявлено 5 водителей, среди которых трое находились в состоянии опьянения и двое отказались проходить медицинское освидетельствование.





Татьяна Курбатова

16 февраля 2017 года







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