Новости версия для печати Студенты-добровольцы в рамках фестиваля «Музыка добрых сердец» смогли собрать более 70 тысяч рублей Благотворительный фестиваль «Музыка добрых сердец» проходил в Орле 15 февраля. Сначала на улицы города вышли волонтеры с ящиками для сбора средств в помощь больным онкологией ребятишкам, а вечером состоялись благотворительная ярмарка и большой концерт.



Десант волонтеров высадился в районе памятника Ермолову и на Комсомольской улице. 90 студентов Орловского государственного университета, не жалея тратят свое личное время, пытаясь помочь ребятишкам, которые нуждаются в срочном лечении.



Волонтеры провели на улицах три часа. Конкретной суммы собрать не планировали, но очень надеялись на милосердие и доброту горожан. Очень многие горожане откликнулись на этот призыв, и уже вечером выяснилось, что студенты-добровольцы смогли собрать более 70 тысяч.



Идея проведения этого фестиваля принадлежит орловской певице Наталье Куприяновой. В пятый раз она приглашает друзей для того, чтобы протянуть руку помощи детям, которым необходимо срочное лечение.

Наталья Куприянова, солистка орловской государственной филармонии: «Я даже сама не ожидала, что будет такой отклик в этом году. Еще до начала нашего гала-концерта местными отделениями партии «Единая Россия» было перечислено 620 тысяч рублей на счет фонда «Счастливый мир, с которым мы в этом году сотрудничаем, это огромная сумма по сравнению с другими годами. Это здорово!» Леонид Музалевский, председатель орловского областного Совета народных депутатов: «В дальнейшем это станет хорошей традицией, хорошим партийным проектом - оказание благотворительной помощи всем нуждающимся». Эта акция - адресная, в течение двух дней деньги поступят подопечным фонда «Счастливый мир» Лизе Сенцовой и Арине Бутаковой. На большую беду маленьких девочек откликнулись тысячи людей.

Оксана Иващенко, директор благотворительного фонда «Счастливый мир»: «Благотворительность в России развивается со временем, постепенно, и то поколение, которое подрастает, я думаю, что у нас будет совсем другая благотворительность с ними, через пять-десять лет. Это вдохновляет». В зрительном зале орловского института культуры были самые разные люди. Пенсионеры и молодежь, чиновники и спортсмены, учителя и врачи. Главный детский онколог области Иван Фисюн поднялся на сцену с тем, чтобы ободрить детей и их родителей, которые сегодня сражаются с болезнью.

Иван Фисюн: «Если в 90-х годах, когда только начала в России развиваться детская онкология, умирало до 90%, сейчас выживает более 90%, и даже четвертая стадия – не приговор». В этот день объединились и артисты из разных городов. Приехала звездочка проекта «Голос. Дети» Варвара Кистяева, выступили музыканты из соседних регионов - они тоже внесли свою лепту в общее дело, собрав еще 40 тысяч рублей. Благотворительный марафон завершился гимном фестиваля «Музыка добрых сердец».









Эва Стасюлевич

16 февраля 2017 года







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