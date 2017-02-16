Новости версия для печати Красная Книга Орловской области будет переиздана Работа по актуализации ведется плановая - справочник должен обновляться не реже чем раз в 10 лет.



Перевыпуск орловского варианта совпал и с Годом Экологии в России.



Животный и растительный мир региона очень богат. Несколько видов редких птиц Орловской области, например, входят и в российскую Красную книгу. Работа над новым справочником ведется самая кропотливая.

Ангелина Демичева, сотрудник управления экологической безопасности и природопользования Орловской области: «Управлением экологической безопасности проводится мониторинг объектов животного мира, зимние маршрутные учеты, иные виды мониторинга. Данные систематизируются и используются в работе. Ежедневно сотрудники управления ведут работу с охотпользователями, с охотниками, с гражданами. Вся поступающая информация у нас, естественно, систематизируется». Впервые книга о животном и растительном мире Орловщины увидел свет в 2007 году. Список редких и находящихся под угрозой исчезновения представителей флоры и фауны был составлен коллективом учёных и включил в себя 140 видов растений, и 120 видов животных.





Вадим Багринцев

16 февраля 2017 года







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