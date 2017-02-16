Новости версия для печати Самого внимательного читателя сегодня искали в Орле 123 знатока литературы – победители первого тура - собрались сегодня в областной публичной библиотеке им. Бунина. Школьникам и студентам было предложено разобраться в тонкостях романа «Братья Карамазовы» Федора Достоевского. А он, кстати, в школьную программу не входит.



Этот конкурс почти как ЕГЭ. Ручка, листок с вопросами, второй – для правильных ответов. Только зазубрить не удастся. Необходимо думать, анализировать и сопоставлять. Особенно, если ты имеешь дело с Достоевским. Два эпизода из экранизации романа 1968 года – тоже часть конкурсного испытания. Всего же – 40 вопросов и два варианта. На испытание отводилось три часа.



Какой герой имел одну фамилию со знаменитым русским полководцем, почему Достоевский назвал одну из глав романа «Луковка» - все на страницах «Братьев Карамазовых». Кратким содержанием уж точно не обойдешься. Максимальное количество баллов - 80



На первые места рассчитывают и те, кто привил этим ребятам любовь к слову.

Марина Мухина, педагог-библиотекарь Знаменской средней общеобразовательной школы: «Произведение не вошло в школьную программу, произведение сложное. Но ребята с большим удовольствием поехали на конкурс, чтобы показать себя, посмотреть, сколько таких же ребят, умных, которые читают». Читать сегодня – это модно! – уверены библиотекари. И конкурс на самого внимательного читателя с каждым годом становится все популярнее. Орловская идея приглянулась и другим регионам.

Валентина Борзёнкова, зав. отделом абонемента образовательных услуг Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки им. И.А. Бунина: «В этом году Краснодарский край решил взять за основу этот конкурс. Методическую разработку конкурса и все вопросы к нему мы будем посылать по электронной почте». Кто станет самым внимательным читателем романа Достоевского «Братья Карамазовы» - определят в конце февраля. Из 120 участников в финал выйдут только 20 умников и умниц.





Надежда Невматулина

16 февраля 2017 года







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