На городских маршрутах появятся новые автобусы

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пятница
17.02.2017
8:31:34
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На городских маршрутах появятся новые автобусыАдминистрация города Орла объявила о проведении четырех аукционов на приобретение в лизинг 75 автобусов для муниципального предприятия «ПАТП-1».
Согласно документации автобусы должны быть 2017 года выпуска, а общее количество мест должно составлять не менее 40, 20 из которых посадочные.
Как пояснил Андрей Митин, директор «ПАТП-1», обновление автопарка — одна из первоочередных задач, которая сейчас стоит перед предприятием:
- Необходимо обеспечить бесперебойную работу муниципального пассажирского транспорта. Новые автобусы помогут распределить нагрузку на разных маршрутах, а в дальнейшем закрыть вопрос по обеспечению транспортом дачных маршрутов. Конечно, это отразится и на комфорте наших пассажиров.
Общая сумма аукционов — более 160 млн рублей. Победители будут определены 3 марта, сообщает сайт администрации города Орла.
Орловское Информбюро
17 февраля 2017 года
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