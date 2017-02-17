Новости версия для печати На городских маршрутах появятся новые автобусы Администрация города Орла объявила о проведении четырех аукционов на приобретение в лизинг 75 автобусов для муниципального предприятия «ПАТП-1».



Согласно документации автобусы должны быть 2017 года выпуска, а общее количество мест должно составлять не менее 40, 20 из которых посадочные.



Как пояснил Андрей Митин, директор «ПАТП-1», обновление автопарка — одна из первоочередных задач, которая сейчас стоит перед предприятием:



- Необходимо обеспечить бесперебойную работу муниципального пассажирского транспорта. Новые автобусы помогут распределить нагрузку на разных маршрутах, а в дальнейшем закрыть вопрос по обеспечению транспортом дачных маршрутов. Конечно, это отразится и на комфорте наших пассажиров.



Общая сумма аукционов — более 160 млн рублей. Победители будут определены 3 марта, сообщает сайт администрации города Орла.





Орловское Информбюро

17 февраля 2017 года







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