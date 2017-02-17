Администрация города Орла предложила владельцам незаконных гаражей на Московском шоссе самостоятельно убрать свое имущество

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пятница
17.02.2017
13:30:36
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Администрация города Орла предложила владельцам незаконных гаражей на Московском шоссе самостоятельно убрать свое имуществоСделать это можно до 25 числа.
После этой даты 11 хозпостроек, расположенных в районе домов №162 и 151, будут демонтированы. Все содержимое гаражей вывезут на специальную площадку для хранения, она расположена по адресу Новосильское шоссе, 18. Причем, забрать свое имущество хозяева смогут, лишь оплатив работы по его демонтажу, перевозке и хранению.
Все подробности можно узнать, позвонив по телефону 47-37-94.
Ольга Селиверстова
17 февраля 2017 года
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