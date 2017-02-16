Новости версия для печати Тему алкогольного контрафакта на Орловщине обсудили на координационном совещании по обеспечению правопорядка Сюжет программы «Вести-Орел» о мценском алкогольном контрафакте получил большой резонанс в самых разных сферах.



Сегодня Вадим Потомский еще раз обратил внимание на продажу бутылок с сомнительной жидкостью. На координационном совещании по обеспечению правопорядка эта тема стала номер один. Почему фальсификат купить просто в любое время? И что поможет решить проблему с «левым» алкоголем?



Подробности смотрите в 20:45 в программе «Вести-Орёл» на телеканале «Россия».





Надежда Невматулина

16 февраля 2017 года







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