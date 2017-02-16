Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Договорились «на берегу». В Орле готовы встретить «большую воду».



- Импровизация ремонта. Как скрыть недоделки от премьерного света софитов?



- По звонку на карантин. Две школы и два десятка классов прервали уроки.



- Богатство региона на переиздание. Красная Книга будет обновлена.



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Вести-Орёл

16 февраля 2017 года







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