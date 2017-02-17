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В Орле прошел городской смотр сил и средств экстренных служб, которые будут работать во время возможного паводка

Впервые это было не «показательное выступление» на суше, а «проверка действием» - в местах, которые затапливает весенняя вода, в том числе и в жилых кварталах Орла.

Частный сектор в створе улиц Скульптурная и Пойменная. Для областного центра это один из самых паводкоопасных участков, именно здесь при неблагоприятном развитии ситуации профессиональным и добровольным спасателям предстоит действовать этой весной. А согласно предварительным прогнозам, говорят в МЧС, такая вероятность есть.
Роман Горбунов, заместитель начальника ГУ МЧС России по Орловской области: «Уровень опасности в городе Орле составляет 800 сантиметров, критический – уже 900. В этих параметрах и ожидается половодье. Подтопления могут происходить при уровне 800 сантиметров. Запланированы пункты временного размещения при эвакуации, запланированы эвакуационные команды, запланирована работа оперативных групп».
Военные, Росгвардия и полиция представляли на смотре силовой блок. Коммунальщики, энергетики и газовики составляют костяк аварийно-спасательных формирований. Проверили не только знание должностных инструкций, но и работоспособность оборудования.
Игорь Тарасов, начальник управления по безопасности администрации г. Орла: «Город Орел готов к паводкоопасному периоду. При наихудших обстоятельствах может быть задействовано 530 человек личного состава и 128 единиц техники».
Практическая часть тренировки предполагала эвакуацию и спасение людей, застигнутых врасплох большой водой. Для этих целей необходимо задействовать и технику повышенной проходимости. Спасатели знают: даже при поэтапном развитии паводка те, кому понадобится посторонняя помощь, бывают почти всегда. 



Иван Суверин
17 февраля 2017 года

 


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