В Орле прошел городской смотр сил и средств экстренных служб, которые будут работать во время возможного паводка

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пятница
17.02.2017
13:30:51
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В Орле прошел городской смотр сил и средств экстренных служб, которые будут работать во время возможного паводкаВпервые это было не «показательное выступление» на суше, а «проверка действием» - в местах, которые затапливает весенняя вода, в том числе и в жилых кварталах Орла.
Частный сектор в створе улиц Скульптурная и Пойменная. Для областного центра это один из самых паводкоопасных участков, именно здесь при неблагоприятном развитии ситуации профессиональным и добровольным спасателям предстоит действовать этой весной. А согласно предварительным прогнозам, говорят в МЧС, такая вероятность есть.
Военные, Росгвардия и полиция представляли на смотре силовой блок. Коммунальщики, энергетики и газовики составляют костяк аварийно-спасательных формирований. Проверили не только знание должностных инструкций, но и работоспособность оборудования.
Практическая часть тренировки предполагала эвакуацию и спасение людей, застигнутых врасплох большой водой. Для этих целей необходимо задействовать и технику повышенной проходимости. Спасатели знают: даже при поэтапном развитии паводка те, кому понадобится посторонняя помощь, бывают почти всегда.
Иван Суверин
17 февраля 2017 года
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