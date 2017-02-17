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пятница
17.02.2017
13:30:38
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Губернатор Орловской области: «Наши оперативные службы в 2016 году сработали на высоком уровне»16 февраля в администрации Орловской области состоялось координационное совещание по правопорядку.
Сюжет программы «Вести-Орел» о мценском алкогольном контрафакте получил большой резонанс в самых разных сферах. Две недели назад наша съемочная группа провела в Мценске свой эксперимент. Оказалось, в частных домах и даже в магазине бытовой химии купить бутылочку беленькой – просто. Пароли и явки известны местным жителям.
На координационном совещании по правопорядку Вадим Потомский еще раз обратил внимание на продажу бутылок с сомнительной жидкостью.
Бутылки с надписью «Водка» из Мценска были отправлены на экспертизу в лаборатории МВД.
Нелегальный алкоголь – не только утренняя головная боль тех, кто его пьет. Для полицейских – это настоящий бич. За год стражи порядка проверили более полутора тысяч торговых точек.
Как сообщил первый зам. начальника УМВД РФ по Орловской области Александр Дедов, выявлено 91 административное правонарушение, снято с реализации более 20,5 тысяч единиц косметических спиртосодержащих средств, а также 1360 бутылок алкогольных напитков. Выявлен ряд фактов изготовления фальсифицированной алкогольной продукции.
На дорогах области людям в погонах приходится бороться с теми, кто ездит «под градусом». И таких в регионе в прошлом году оказалось более двух тысяч. 332 водителя пьяными за руль сели повторно. Такова статистика. Но прокурор области в ней усомнился.
В целом же прошлый год для силовиков закончился удачно - отметил губернатор. Количество преступлений снизилось на 20%, наркотрафик упал на треть. А вот 12 многодетных семей в этом отопительном сезоне остались без газа. Всего в зоне риска 76 семей региона, которые за долги остались без газа и воды.
С родителями - провести беседы, коммуналку - оплатить, чтобы в следующем году отключений таких не было. Такое поручение губернатор дал службам области.
Надежда Невматулина
17 февраля 2017 года
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